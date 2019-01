Deel dit artikel:













Borger-Odoorn niet langer krimpgemeente Burgemeester Jan Seton van Borger-Odoorn tijdens zijn nieuwjaarstoespraak (foto: Steven Stegen/RTV Drenthe)

De daling van het aantal inwoners van Borger-Odoorn lijkt voorbij. De gemeente is in 2018 niet verder gekrompen. Dat zei burgemeester Jan Seton vanavond bij de nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis in Exloo.

Geschreven door Steven Stegen

In 2017 daalde het aantal inwoners nog met drie. “In het afgelopen jaar zijn er onder de streep 19 bijgekomen. We zijn geen krimpgemeente meer”, aldus Seton. Hij grapte vervolgens richting Emmen: “daar daalt het aantal inwoners wel, dus we groeien naar elkaar toe!”



Seton noemde het einde van de krimp een ‘bemoedigend gegeven’ dat hij graag van de daken schreeuwt. Ook haalde hij aan dat 2018 een topjaar is geweest voor hotels, campings en vakantieparken.



In zijn nieuwjaarsrede constateerde de burgemeester dat er het afgelopen jaar veel onrust en onzekerheid was in de wereld, maar dat hij in Borger-Odoorn ook juist veel mensen ziet die stand houden tegen wanhoop en verbittering. “Ze durven nog vooruit te kijken, plannen te maken en te bouwen en ze gunnen elkaar wat.”



Seton pleitte er voor om te stoppen met het overdrijven in bescheidenheid en somberheid. Tegelijk verhulde hij niet dat er ook in 2019 kwesties zijn die de gemoederen bezig zullen houden.



Windmolens

Zo wees hij op de komst van de windmolens, het voetbal in 2e Exloërmond en de eigen gemeentelijke organisatie. Onlangs werd bekend dat er extra geld nodig is om de werkdruk binnen het ambtelijk apparaat op te lossen en dat de huidige gemeentesecretaris Borger-Odoorn gaat verlaten.



Seton reikte ook voor de tweede keer de Citaslowprijs uit. Die gaat deze keer naar de stichting Hartveilig Valthermond.