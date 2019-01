Deel dit artikel:













​Drent blijft meeste wegenbelasting betalen In Drenthe betalen we ook in 2019 de meeste wegenbelasting (foto: ANP / Robin Utrecht)

In Drenthe betalen we in 2019 nog steeds de meeste wegenbelasting per jaar, blijkt uit cijfers van het CBS.





Groningse benzinerijders moeten met 612 euro per jaar ook nog flink in de buidel tasten. Dieselrijders in Groningen betalen 1.252 euro op jaarbasis. In Noord-Holland zijn automobilisten het goedkoopst uit. Een dieselrijder betaalt daar 1.188 euro per jaar. Een benzinerijder zit al op 552 euro.





In totaal levert de wegenbelasting de provincie komend jaar zo'n 57,2 miljoen euro op. Landelijk strijkt de overheid 5,9 miljard euro aan wegenbelasting op.