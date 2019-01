Ger Achterhof (89) benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau

De 89-jarige Ger Achterhof uit Emmen is benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de onderscheiding uit handen van minister Ank Bijleveld-Schouten van Defensie.

Achterhof krijgt de onderscheiding met name vanwege zijn vrijwilligerswerk voor veteranen. Zo zette de Emmenaar zich 25 jaar lang in om te zorgen dat de overleden korporaal Pieter Berend Slager werd onderscheiden met het Bronzen Kruis.Slager en Achterhof kenden elkaar persoonlijk. Ze voetbalden als kleine jongens met elkaar en zagen elkaar weer tijdens hun militaire dienst in voormalig Nederlands-Indië. Slager kwam tijdens de latere Korea-oorlog om toen hij andere militairen probeerde te redden. Hij werd aangemeld voor een onderscheiding. Jaren later hoorde Achterhof dat zijn vriend die nog steeds niet had gekregen. In 2017 kreeg Slager alsnog de erkenning "U beet zich daarin vast. U liet zich niet fijnmalen door de, soms veel te trage, ambtelijke molen van Defensie. Want iedereen die u kent, weet: als u zich ergens in vastbijt, laat u niet snel los. En het is u gelukt", zei minister Bijleveld-Schouten tijdens de uitreiking van de onderscheiding aan Achterhof.Behalve zijn vrijwilligerswerk voor militairen, kreeg Achterhof de koninklijke onderscheiding ook voor zijn vrijwilligerswerk voor allerlei andere organisaties. Zo was hij voorzitter van de Vereniging Indië Militairen Valthe, de Vereniging Landelijk Reünie Contact en de Stichting Monument Gesneuvelde Indië-Militairen 45-62. Ook was hij voorzitter van handbalvereniging Exito uit Noord-Sleen.