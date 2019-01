'Dierenleed gefilmd bij leghenbedrijf in Linde'

Dierenactivisten van Animal Rights zeggen dat op een leghenbedrijf in Linde slecht met de dieren wordt omgegaan.

Op beelden die ze vandaag naar buiten brengen is te zien hoe kippen hardhandig uit hun kooi worden getrokken en in kratten worden gestopt. In een enkel geval worden er meerdere beesten tegelijkertijd ingepropt. Ook wordt er met kippen gegooid. De beelden zijn stiekem gemaakt.Vangploegen halen de schuren in rap tempo leeg. Volgens Animal Rights worden hierbij kippenpoten en vleugels gebroken. "De dieren raken volledig in paniek. Er wordt geen enkele moeite gedaan om stress, angst en pijn de dieren te voorkomen", zegt Erwin Vermeulen van de organisatie.Het is nog onduidelijk om welk bedrijf het gaat. De afgelopen dagen kwamen ook al bedrijven uit Gelderland en Limburg in opspraak.