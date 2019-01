Krapte op de Drentse huizenmarkt

Het is dringen op de Drentse woningmarkt. De kopers hadden in 2018 gemiddeld de keuze uit minder dan vijf huizen. Dat blijkt uit cijfers van het NVM.

In het noorden van Drenthe was de woningmarkt het krapst met gemiddeld iets meer dan 3 huizen per koper.Woningen worden volgens het NVM ook sneller verkocht. De gemiddelde verkooptijd van een huis is 58 dagen. Een jaar geleden was dat nog 115 dagen. In Noord-Drenthe vliegen de woningen uit de etalage met een gemiddelde verkooptijd van 38 dagen.De gemiddelde koopsom van een woning in Drenthe is gestegen naar bijna 240.000 euro. Dat is bijna 12 procent meer dan vorig jaar. Landelijk steeg de koopsom van een huis met 10,3 procent.