Asser wijken maken volksopera 'De Ridder van Pittelo'

Vrijwilligers uit de wijken Lariks en Pittelo in Assen gaan samen een opera maken. Het stuk zal in juli voor het eerst opgevoerd worden. Gisteren kwamen de vrijwilligers voor het eerst bij elkaar.

"Er waren zo’n veertig mensen, daar waren we erg tevreden mee. Er was een goeie sfeer, je merkt dat mensen er echt voor willen gaan", vertelt projectleider Monique Verheugt. "We hebben het project toegelicht, mensen konden vragen stellen en we hebben ook samen gezongen. En ik moet zeggen dat het al hartstikke goed klonk!"Het project heet De Ridder van Pittelo en wordt op 11, 12, 13 en 14 juli opgevoerd in Park Pittelo. Het verhaal gaat over het heden en verleden van de wijken. "Over ridders en zwervers, over naoberschap en burenruzies, over liefde en dood", staat op de website van het stuk.Volgens Verheugt hoeven mensen geen geoefend operazanger te zijn om mee te doen. "Men denkt; ik kan niet zo goed zingen en dan moet ik heel veel kunnen. Maar we doen dit op een niveau dat mensen aankunnen."De Asser Volksopera zoekt nog decorbouwers, mensen voor de productie, solisten en zangers en zangeressen voor in het koor. Mensen die zich willen aanmelden, kunnen dat doen via de website