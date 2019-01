Deel dit artikel:













Koninklijke onderscheiding voor brandweervrouw uit Borger Margriet Hummel kreeg een koninklijke onderscheiding (foto: Piroschka van de Wouw/ANP)

Margriet Hummel uit Borger is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Ze heeft de koninklijke onderscheiding gekregen voor haar inzet bij de brandweer van Borger-Odoorn.

Hummel is ruim twintig jaar vrijwilliger geweest bij de post Borger van de brandweer Borger-Odoorn. Ze heeft zich in haar brandweercarrière opgewerkt tot de functie Manschap B in de rang van Hoofdbrandwacht.



Bij de post Borger maakte Hummel zich verder verdienstelijk door allerlei ondersteunende taken uit te voeren.



Burgemeester Jan Seton van Borger-Odoorn reikte de onderscheiding vanavond uit op de jaarlijkse korpsavond van de brandweer Borger-Odoorn.