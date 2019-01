Bewoners camping Anloo krijgen opnieuw uitstel

De vier bewoners van camping Anloo die per 1 februari zouden moeten verhuizen, krijgen uitstel van de gemeente Aa en Hunze. De deadline is verschoven naar 1 juni.

De groep bewoners had bezwaar aangetekend tegen de deadline en dit is door de bezwarencommissie gehonoreerd. De gemeente heeft deze beslissing overgenomen. OPD-Statenlid Ko Vester, die de campingbewoners bijstaat, is blij met de nieuwe datum."Het is voor deze mensen heel lastig om goede en betaalbare vervangende woonruimte te vinden. We zouden hierover in gesprek gaan met burgemeester Piet van Dijk, maar door zijn ziekte is dat niet gelukt. Een gesprek met vervanger Ton Baas is er nooit gekomen. De bewoners, toch een kwetsbare groep, hebben nu wat extra lucht", aldus Vester.De gemeente heeft twee bedrijven ingeschakeld om de campingbewoners te begeleiden bij hun zoektocht naar nieuwe woonruimte. Ook daarover is Vester positief. "Het is echt moeilijk om hier in de buurt iets te vinden voor deze mensen. Ze kunnen echt alle hulp gebruiken. We zoeken naar een speld in een hooiberg", aldus Vester.De gemeente Aa en Hunze is sinds 2004 bezig om permanente bewoning op recreatieparken tegen te gaan. In 2017 werd daarbij voor het eerst gedreigd met het uitdelen van dwangsommen. De groep die nog op camping Anloo verblijft zou eigenlijk 30.000 euro moeten betalen als ze niet voor 1 februari zouden verkassen.