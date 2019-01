Deel dit artikel:













Autohandelaar uit Dalen verdacht van oplichting met Porsches De man uit Dalen wordt verdacht van oplichting met dure Porsches (foto: Pixabay)

Een 24-jarige man uit Dalen wordt verdacht van oplichting met dure Porsches en elektronica. Een van zijn slachtoffers, voor wie hij twee Porsches in het buitenland zou aanschaffen, ging voor meer dan drie ton het schip in.

Dat bleek tijdens een pro-formazitting bij de rechtbank in Assen. De man, die een autohandel op naam heeft staan, zit sinds eind oktober vast.



Tablets en telefoons

Behalve het oplichten van de Porsche-koper wordt hij ervan verdacht dat hij drie andere slachtoffers heeft verteld dat hij een faillissementspartij elektronica, zoals tablets en telefoons, te koop had. Zij wilden wat aanschaffen en betaalden hem, maar kregen niks. Volgens de officier van justitie werden deze slachtoffers benadeeld voor bedragen van zo’n 500, 1.200 en 3.000 euro. De Dalenaar zou de misdrijven tussen september 2017 en oktober vorig jaar hebben gepleegd.



De man zat in augustus ook al een paar weken vast voor oplichting. Volgens de officier zijn die zaken vergelijkbaar met de 'Porsche-oplichting' en gaat het om grote bedragen.



‘Vreemde eend’

In juni behandelt de rechtbank alle oplichtingszaken in één keer. Om hoeveel misdrijven het in totaal gaat, is nog niet duidelijk. In maart is er een nieuwe korte zitting gepland bij de rechtbank. Tot die tijd blijft de Dalenaar vastzitten omdat de rechtbank denkt dat de kans op herhaling groot is.



De advocaat wilde juist dat de man zou worden vrijgelaten. “Mijn cliënt is een vreemde eend in de bijt tussen alle zware criminelen. In zijn ogen zit hij vast voor financiële conflicten. Hij heeft het erg zwaar in de gevangenis.”



Nog niet naar huis

De man ontkent dat hij bewust mensen heeft opgelicht, maar geeft toe dat hij fouten heeft gemaakt. “Ik zit nu tussen mensen waar ik normaal met een grote boog omheen loop. Oké, ik ben misschien fout geweest, maar ik heb meegewerkt aan het onderzoek en dat is nu klaar”, zegt de Dalenaar. “Ik snap niet dat ik nu nog vast moet zitten. Als ik vrijkom, kan ik ook dingen oplossen. Dat wil ik graag. Hoe langer ik vastzit, hoe groter de schade wordt.”



De rechtbank wil dat de man voor de zitting in maart met de reclassering praat, zodat die een adviesrapport kan opstellen over een eventuele vrijlating onder voorwaarden.