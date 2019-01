'Katergevoel en tranen' bij leerlingen De Vuurvogel na afblazen opruimactie

"De sfeer was bedrukt vanochtend. We hebben allemaal een beetje een katergevoel. Er zijn zelfs wat traantjes gevallen", zegt directeur Irma Veenhuizen van Kindcentrum De Vuurvogel.

De leerlingen van de basisschool in Assen hadden vanochtend gewoon les in plaats van een schoolreisje naar Pieterburen. 72 leerlingen zouden helpen met het opruimen en schoonmaken langs de Waddenkust in Noord-Groningen.Maar de opruimactie gaat niet door , omdat Rijkswaterstaat en het Waterschap Noorderzijlvest gecoördineerde opruimacties voor groepen niet toelaat. "Mensen kunnen er gewoon op de bonnefooi naartoe, maar de gecoördineerde acties zijn afgeblazen. Waarom is mij niet helemaal duidelijk. Ik heb contact gezocht met het waterschap en zij geven aan dat ze gewoon geen grote groepen in het gebied willen hebben", aldus Veenhuizen.De kinderen werden gisteravond al op de hoogte gesteld, maar waren desondanks teleurgesteld. Toch houdt Veenhuizen hoop op een gecoördineerde schoonmaakactie. "De druk om wel mensen toe te laten wordt wel groter. Ook het stukje maatschappelijke betrokkenheid is belangrijk. Samen werken we aan een mooiere wereld.""We hebben het nog niet helemaal opgegeven, want ook zij snappen heel goed dat onze kinderen teleurgesteld zijn. De kinderen hebben zelf heel veel acties op poten gezet om het sponsorgeld bij elkaar te krijgen. Dat is gelukt, dus het zou zo jammer zijn als de kinderen teleurgesteld blijven", besluit de directeur van De Vuurvogel.