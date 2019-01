Deel dit artikel:













Succesvol jaar voor De Nieuwe Kolk: meer bezoekers DNK in Assen trok meer bezoekers in 2018 (foto: DNK)

De Nieuwe Kolk in Assen heeft een succesvol jaar achter de rug. Het cultuurcentrum met theater, bioscoop, bibliotheek en evenementen trok bijna 475.000 bezoekers in 2018. Dat zijn er bijna drieduizend meer dan in 2017.

Geschreven door Margriet Benak

De groei zit hem vooral in bezoek aan theater, bibliotheek en evenementen. De bioscoop draaide een minder jaar.



Theaterbezoek in lift

De theatervoorstellingen trokken 59.000 bezoekers in 2018. Dat waren er 55.000 in 2017. Sinds 2016 zit het theaterbezoek bij DNK in de lift. Datzelfde geldt voor de bibliotheek. Die was goed voor bijna 219.000 bezoekers, tegenover ruim 216.000 in 2017. Wel daalt het aantal abonnementen. Er zijn zeshonderd leden minder, maar dat is een landelijke trend.



Ook speciale evenementen, van zowel DNK zelf als van externe organisaties, zorgen voor meer bezoek. Dat steeg van 34.000 naar bijna 36.000 bezoekers.



Bioscoop 6.000 minder

De bioscoop is een ander verhaal. De filmvoorstellingen trokken minder bekijks dan in 2017. Het zakte van 167.000 naar bijna 161.000, dus zesduizend filmliefhebbers minder. Directeur Hanneke Bruggeman heeft daar wel een verklaring voor. "Het was een hete lange zomer, er was voetbal, en er was geen echte kaskraker."



Het succes van de film Bohemian Rapsody heeft het bioscoopverlies aan het eind van het jaar weer wat goedgemaakt. "Maar echt slecht draaide onze bioscoop zeker niet, er kwamen toch 1.000 mensen meer dan we begroot hadden."