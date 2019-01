Deel dit artikel:













Kippenboer: Met knip- en plakwerk wordt de sector kapotgemaakt De kippen in Linde (foto: RTV Drenthe/Matthijs Holtrop)

De kippenboer in Linde windt er geen doekjes om als wordt gevraagd naar een reactie op de beelden van Animal Rights. De dierenactivisten brachten deze week beelden naar buiten van dierenleed bij verschillende bedrijven in het land, waaronder het bedrijf van Riet de Jong en Jan de Boer in Linde.

Geschreven door Matthijs Holtrop





Beelden

Op beelden die Animal Rights



Niets te lijden

De boerenfamilie krijgt de filmpjes doorgestuurd van familie en vrienden. "Het is niet leuk, wij zijn van 's morgens vroeg tot 's avonds laat bezig met de kippen. Zij laten de incidenten zien en daarmee wordt de hele sector kapot gemaakt. De kippen hebben hier niets te lijden."



De afgelopen dagen kwamen ook al bedrijven uit Gelderland en Limburg in opspraak. "Ik vind het schandalig dat ze de boeren zo zwart maken", zegt Riet de Jong. "Ze laten niet het echte beeld zien. Natuurlijk zijn er wel eens ongelukjes, maar met zulke aantallen kan je niet verwachten dat altijd alles goed gaat. Alles gaat hier volgens de regels."Op beelden die Animal Rights vandaag naar buiten brengt is te zien hoe kippen hardhandig uit hun kooi worden getrokken en in kratten worden gestopt. In een enkel geval worden er meerdere beesten tegelijkertijd ingepropt. Ook wordt er met kippen gegooid. De beelden zijn stiekem gemaakt. Volgens Animal Rights worden hierbij kippenpoten en vleugels gebroken. "De dieren raken volledig in paniek. Er wordt geen enkele moeite gedaan om stress, angst en pijn de dieren te voorkomen", zegt Erwin Vermeulen van de organisatie.De boerenfamilie krijgt de filmpjes doorgestuurd van familie en vrienden. "Het is niet leuk, wij zijn van 's morgens vroeg tot 's avonds laat bezig met de kippen. Zij laten de incidenten zien en daarmee wordt de hele sector kapot gemaakt. De kippen hebben hier niets te lijden."De afgelopen dagen kwamen ook al bedrijven uit Gelderland en Limburg in opspraak.