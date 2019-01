Meppel enthousiast over proef voor gezinnen met veel zorg

Meppel zoekt gezinnen die veel zorg nodig hebben en de komende twee jaar mee willen doen aan een proef. In deze proef worden allerlei regels en budgetten rondom de zorg samengevoegd, zodat het eenvoudiger is voor gezinnen om een complex pakket aan zorg te krijgen.

"Gezinnen krijgen bijvoorbeeld budget vanuit de Wmo, de Jeugdwet, de Wet langdurig zorg en uit de Participatiewet. In een Integraal persoonsgebonden budget (i-PGB) wordt al dat geld samengevoegd”, vertelt Wethouder Henk ten Hulscher. “Uitgangspunt is dat de administratieve lasten voor de cliënten zo licht mogelijk moeten zijn. Daarmee verlagen we tegelijk de lasten voor de gemeente".In 2016 en 2017 heeft een Meppeler gezin al positieve ervaringen opgedaan met de eerste proef van het i-PGB. Voor de gemeente betekent het minder administratief werk en dus lagere kosten. Ten Hulscher: "Dat past helemaal in het ons plan voor het sociaal domein dat we deze maand met de gemeenteraad bespreken."De gemeente Meppel is nog op zoek naar gezinnen die in 2019 en 2020 mee willen doen aan het vervolg-experiment met het i-PGB. Ook Meppelers die gebruik maken van maatwerkvoorzieningen kunnen deelnemen. Elk gezin dat mee doet aan de proef, wordt intensief begeleid door een consulent van de gemeente. In het begin is er wekelijkse begeleiding. Gezinnen die mee willen doen aan de proef, kunnen zich bij de gemeente melden.Meppel heeft net als andere Drentse gemeenten miljoenentekorten in de zorg . De gemeenten lobbyen bij het Rijk voor meer geld. Ze vinden dat Den Haag hen een onmogelijke opdracht heeft gegeven terwijl de zorgvraag stijgt.Ondertussen moeten de gemeenten fors bezuinigen. Meppel wil dat alle inwoners die zorg nodig hebben die ook krijgen. B&W bedachten daarom een interventieplan. Omdat de begroting van 2019 sluitend moest zijn stemde de gemeenteraad al wel in met de bezuinigingen . 24 januari praat de gemeenteraad inhoudelijk over het Interventie plan Sociaal Domein.