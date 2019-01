Deel dit artikel:













KNVB fluit openbaar aanklager terug: duel Nieuw Buinen-WVV moet toch overgespeeld Jeroen Buurke komt binnenkort opnieuw in actie tegen zijn oude club Nieuw Buinen (foto: Facebook WVV)

WVV uit Winschoten moet de twee gespeelde wedstrijden waarin aanvaller Jeroen Buurke meedeed tóch opnieuw spelen. Dat heeft het bestuur amateurvoetbal van de KNVB bepaald. In november besloot de onafhankelijk aanklager amateurvoetbal van de bond anders.

Geschreven door Leo Wassing

Buurke speelde op 28 oktober vorig jaar mee in de wedstrijd van WVV tegen zijn oude club Nieuw Buinen. WVV won met 8-0 en Buurke scoorde liefst vijf keer. Saillant detail: juist enkele dagen voor deze wedstrijd had hij zich, met goedkeuring van de KNVB, overgeschreven van de Drentse naar de Groningse vereniging.



Excuses

De KNVB gaf toestemming aan Buurke om de overstap te maken, omdat hij een jaar niet voor Nieuw Buinen gespeeld had. De bond ging echter voorbij aan het feit dat Buurke in 2017 een wedstrijd speelde voor VVG uit Groningen tegen Buitenpost.



De aanklager erkende deze fout in november en maakte excuses. Toch hoefde het duel volgens de aanklager niet overgespeeld te worden, omdat club en speler er niets aan konden doen. Nieuw Buinen had bezwaar aangetekend tegen dat besluit. Met succes dus, want het bestuur amateurvoetbal eist nu dat het duel tussen Nieuw Buinen en WVV opnieuw moet worden gespeeld. Dat geldt ook voor de derby WVV-Noordster, die een week later werd gespeeld en waarin Buurke eveneens in actie kwam.



'Geen vete tegen WVV'

"Gerechtigheid", noemt Nieuw Buinen-bestuurslid Menno Klok het besluit van het bestuur amateurvoetbal. "Omdat wij vinden dat de KNVB niet de juiste richtlijnen heeft gehanteerd. Als wij iets niet goed doen bij de KNVB, krijgen we een boete of worden we uitgesloten. Zij denken eraf te komen met excuses, maar zo werkt het niet."



"Als een speler niet speelgerechtigd is, moet het duel over. Simpel. Het is ook absoluut geen vete tegen WVV of tegen Jeroen Buurke, maar het gaat ons echt om het principe. De KNVB moet zich aan regels houden. Wij voelen ons ook niet als winnaar uit de bus komen, zo moet je het niet zien", aldus Klok.



WVV raakt punten kwijt

Door het hernieuwde besluit van de KNVB is WVV voorlopig zes punten kwijt in de eerste klasse. WVV kan nog bezwaar aantekenen tegen het besluit van het bestuur amateurvoetbal. Wanneer de duels opnieuw worden gespeeld is nog niet bekend.