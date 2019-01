'Ik heb een eigen stuk bos, een eigen stukje Drenthe'

De meeste natuur in onze provincie wordt beheerd door Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer of Stichting Het Drentse Landschap. Maar er zijn ook mensen die op hun eigen land natuur beheren en ontwikkelen.

Bij Elim in Zuid-Drenthe ligt zo'n particulier natuurgebied, het landgoed Geesloo. Dit landgoed van 42 hectare bestaat vooral uit bos en is in bezit van de familie Jeurink. Dochter Greet Jeurink - In 't Veld weet nog goed dat haar vader erover dacht om een stukje bos te kopen."Mijn vader peinsde over wat hij na zijn pensioen wilde doen en kwam toen op het idee om een stuk bos te kopen zodat hij daarin kon wandelen, vogelnestjes kon ophangen en de natuur kon zien groeien," zo herinnert Jeurink - In 't Veld zich. Haar vader heeft het bos vernoemd naar zijn vrouw die Geesje heette.Kleinzoon Gert-Jan heeft ook mooie herinneringen aan zijn opa. "Woensdagmiddag was ik vrij van de basisschool. Ik herinner me nog heel goed dat mijn opa me dan kwam ophalen en dat we naar het bos gingen. We liepen rond en ik bouwde hutten. Ik heb het bos zien groeien en veranderen in al die jaren."Een paar dagen per jaar komt de hele familie bij elkaar om te helpen met het beheer. De mooiste bomen blijven staan en de rest wordt uitgedund. Met de opbrengsten van de houtverkoop kunnen zij het landgoed in stand houden.Jeurink - In 't Veld is haar ouders dankbaar voor het bos dat zij nagelaten hebben. "Je hebt het van je ouders gekregen en probeert het door te geven aan je kinderen en kleinkinderen. Het is bijzonder dat je kunt zeggen: 'Ik heb een eigen stukje bos, een eigen stukje Drenthe'."