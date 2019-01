Deel dit artikel:













Jonge inbraakverdachte mag rechtszaak thuis afwachten De Emmenaar wordt verdacht van verschillende inbraken (foto: Pixabay)

Een 20-jarige man uit Emmen, die wordt verdacht van inbraken in Emmen, Dalen, Hijken en Noordwolde (Fr.) hoeft niet langer vast te zitten. Dat bepaalde de rechtbank in Assen donderdag.

De jonge Emmenaar werd 6 oktober aangehouden. In Noordwolde zou hij een kluis met inhoud hebben gestolen. In de Drentse plaatsen bestond de buit uit onder meer sieraden, geld en een auto. In de zaak zijn ook drie anderen opgepakt, van wie twee na een paar dagen vrijkwamen.



Schoenafdruk

De man heeft bij de politie ontkend dat hij een van de inbrekers was, maar gaf op veel vragen ook geen antwoord. Cruciale vragen, volgens de officier van justitie. Zo werd er op een raamkozijn van een van de huizen een afdruk van een zelfde soort schoen gevonden als die hij heeft. Op vragen daarover hield de man zijn mond. Net als over vragen over afgeluisterde telefoongesprekken, die konden duiden op de inbraken.



“Ik word hier ten onrechte mee geassocieerd. Ja, ik was vaak ‘s nachts op straat aan het hangen met jongens die wel eens met de politie te maken hadden, maar ik heb niet ingebroken. De reden dat hij ’s nachts veel op straat hing, was omdat hij een trauma heeft, vertelde de man.



Neergestoken

Eind 2017 werd hij eerst neergestoken en – naar eigen zeggen – voor de dood weggehaald. Een paar weken later werd hij in het centrum van Emmen door een paar dronken mannen in elkaar geslagen. Omdat hij daarna vanwege angsten ‘s nachts niet meer kon slapen, zocht hij afleiding op straat en sliep hij overdag.



De officier van justitie wilde dat de man zou blijven vastzitten tot de inhoudelijke rechtszaak in juni, vanwege de kans op herhaling. De rechtbank vindt het belangrijker dat hij snel behandeld wordt voor zijn trauma en bepaalde dat hij onder strenge voorwaarden naar huis mag. Hij moet zich de tijd geregeld melden bij de reclassering en laten behandelen bij Verslavingszorg Noord-Nederland.