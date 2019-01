Deel dit artikel:













60 uur werkstraf voor koperdief uit Assen Werkstraf voor koperdief uit Assen (foto: RTV Drenthe)

Een werkstraf van 60 uur en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden. Die straf krijgt een 23-jarige Assenaar voor koperdiefstal en bedreiging.

De man stal het afgelopen jaar meerdere keren koper en ijzer van bouwterreinen in Roden en Assen, waaronder de bouwput bij het treinstation. Hij werd uiteindelijk op 7 november aangehouden bij een bouwlocatie aan de Langedijk in Assen. De Assenaar droeg onder meer breekijzers en stanleymessen bij zich.



De man beweert dat hij toestemming had om op al die locaties koper weg te nemen, maar concreet bewijs hiervoor ontbreekt steeds.



Bedreiging

De 23-jarige werd ook veroordeeld voor bedreiging. Tijdens een ruzie in zijn ouderlijk huis schopte hij een deur kapot en zou hij tegen zijn stiefvader hebben gezegd dat hij ‘de tweede vader zou zijn die dood zou gaan’. Ook had hij gedreigd het huis in de fik steken. Volgens de rechtbank een explosieve situatie waarin hij duidelijk te ver is gegaan.



Voor het bedreigen van een begeleider met een mes werd de man vrijgesproken. Evenals het stelen van een bootje in Oppenhuizen. Hier bleek onvoldoende bewijs voor.



Zes maanden onvoorwaardelijk

Omdat de officier denkt dat de kans op herhaling groot is, eiste hij een forsere straf van zes maanden onvoorwaardelijk. "De verdachte heeft al eens een werkstraf voor koperdiefstal gekregen, maar dit lijkt geen indruk op hem te maken. Er komen elke keer weer strafbare feiten bij."



De rechter vindt dit geen passende straf voor de man die met verschillende psychische- en gedragsproblemen kampt en legde een werkstraf op. De Assenaar moet zich ook melden bij de reclassering en zich psychiatrisch laat behandelen.