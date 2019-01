Deel dit artikel:













Boomstra en Schwarzman wederom gelijkwaardig in finale Wederom een gelijkspel op het WK dammen (foto: RTV Drenthe)

DAMMEN - Voor de negende keer hebben Roel Boomstra en de Rus Alexander Schwarzman gelijkgespeeld tijdens de eindstrijd op het WK dammen.

De eerste vier partijen werden gespeeld in Leeuwarden, de daaropvolgende vier in Groningen en de resterende partijen worden gespeeld in Assen. Tot nu toe kwam er eenmaal een winnaar uit de strijd: Boomstra versloeg de Rus tijdens de zesde partij.



Morgen zien de finalisten elkaar wederom in het Drents Museum, dat dan net als vandaag het toneel is van de tweestrijd. Zaterdag is de laatste reguliere wedstrijd bij RTV Drenthe. Wil Boomstra een barrage voorkomen, dan moet hij beide wedstrijden winnend afsluiten.