Finale WK Dammen bij RTV Drenthe Finale WK Dammen in studio RTV Drenthe

De finale van het WK dammen gaat tussen de in Emmen geboren Roel Boomstra en de Rus Alexander Schwarzman en bereikt dit weekend de finale.

De eerste vier partijen werden in Leeuwarden gespeeld, daarna verhuisde het circus naar Groningen. Vanaf woensdag spelen ze de laatste vier partijen in Assen en aanstaande zaterdag zijn de dammers te gast bij RTV Drenthe.

Als geen van beide dammers drie partijen heeft gewonnen, dan wordt zondag, weer in de studio van RTV Drenthe, een barrage gespeeld om de winnaar vast te stellen.



Live op TV Drenthe en online

De wedstrijd van zaterdag (en eventueel die van zondag) is live te zien op TV Drenthe en natuurlijk op internet. De uitzending van zaterdag begint om 12.00 uur. Een eventuele barrage begint een dag later om 10.00 uur.



Publiek is welkom

De wedstrijden worden gespeeld in de studio van RTV Drenthe. Publiek is van harte welkom om de wedstrijden mee te kijken op de schermen in het atrium en om iets van de sfeer te proeven.