Juf Petra wint onderwijsprijs door speelse lesmethode Juf Petra werd verrast met taart in de klas (foto: RTV Drenthe)

Juf Petra Kroon van cbs De Holtenhoek in Vries heeft de Drentse Onderwijsprijs in de wacht gesleept. "Dit had ik nooit verwacht. Vanmorgen toen ik uit bed kwam las ik een mail waarin stond dat ik gewonnen had. Toen was ik klaarwakker."

Kroon is verkozen tot winnaar vanwege een bijzonder project dat ze met groep 3 is begonnen. Ze zag dat de overgang van groep 2 naar groep 3 erg groot was. In groep 2 leren kinderen nog spelenderwijs. Maar als de kinderen in groep 3 komen, moeten zij direct in de schoolbanken. Daar wilde Kroon verandering in brengen.



Daarom houdt groep 3 de schriften en werkboeken in het eerste half jaar in de la. “Bij de kleuters doen ze spelletjes en gaan ze naar buiten. Dat kan ook in groep 3”, zegt Kroon. “We behandelen de leerdoelen van rekenen met spelletjes. Dat kan buiten op het plein, maar ook in de klas.”



Meteen steun van de school

De school was erg blij met Kroons project. “Ik kreeg ook alle tijd en middelen die ik voor het project nodig had. Mijn collega’s waren gelijk enthousiast.”



Kroon werd door haar directeur getipt om een gooi te doen naar de Onderwijsprijs. “Dat moet je doen, dat verdient jouw project”, zei hij tegen me.



Landelijke prijs

Kroon gaat nu door naar de landelijke wedstrijd. In maart wordt ze samen met leraren uit andere provincies beoordeeld door een vakjury. “Ik heb me nog niet verdiept in de competitie in andere provincies, want ik had niet gedacht dat ik zo ver zou komen.”



Net als Kroon zelf was de rest op school ook erg blij dat ze gewonnen heeft. "Ik kreeg al een groot applaus van de klas, een grote taart van het bestuur en een dik bos bloemen.” In februari viert juf Petra nog een feestje met de kinderen en de school en neemt ze haar prijs in ontvangst.