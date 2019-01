Taxi's en VVD willen toch meer plek bij station Assen

De Asser taxi's willen toch meer plek bij het nieuwe station dan de vijf huidige standplaatsen. En de VVD-fractie in de raad steunt die strijd. De liberalen vinden dat de taxibedrijven in hun bedrijfsvoering worden gehinderd.

Volgens voorzitter Wietze Mast van de Gezamenlijke Asser Taxi Ondernemers (GATO) zijn de vijf plekken voor het NS-station op drukke momenten veel te weinig. "Soms staan er negen taxi's te wachten. Waar laat je die?", zegt hij.Eind deze maand heeft hij een gesprek met de gemeente over de inrichting van het stationsplein. Assen liet na de zomer aanvullend onderzoek doen, vanwege felle protesten van taxibedrijven . Er dreigde een blokkade, waarop er twee tijdelijke bufferplekken bijkwamen. De gemeente wil die nu weer opheffen. Want uit het onderzoek zou blijken dat vijf plekken voldoende zijn. En de twee bufferplekken op de Kiss&Ride-strook zouden niet eens meer nodig zijn."Onzin", stelt Mast. "Ik weet niet hoe ze dat onderzocht hebben, en op welke tijden. Maar regelmatig staan we hier met zes of zeven taxi's. En met een beetje pech houden ook nog eens speciale busjes van Taxi Dorenbos één of twee plekken bezet. Want die zijn dan bezig om mensen in of uit de trein te helpen. Die chauffeurs worden dan opgetrommeld voor extra reizigersassisentie", aldus Mast.De Asser club van Taxiondernemers wil op zijn minst de twee tijdelijke bufferplaatsen behouden. "Maar als het even kan, willen we een paar vaste plekken erbij op het stationsplein", zegt taxichauffeur Mast.VVD-raadslid Bert Homan eist opheldering van het college over de kwestie. Hij wil weten hoe het onderzoek verricht is, door wie, en wat daar nu precies uitgekomen is. De VVD kent de inhoud van het aanvullende onderzoek niet, maar wil dat wel hebben. "Zonder duidelijke uitleg heeft het college de raad laten weten geen extra opstelplaatsen te willen creëren. Ik begrijp het niet, want zo steun je toch niet de Asser ondernemers."In juli stelde de VVD ook al vragen aan het college. Nu doet de partij dat opnieuw.