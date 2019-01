Zeldzaam Kuifje-album brengt 35.000 euro op

Een zeldzaam Kuifje-album heeft bij een veiling op veilingsite Catawiki bijna 35.000 euro opgebracht.

Het gaat om een exemplaar van het eerste Kuifje-album Tintin au pays des Soviets (Kuifje in het land van de Sovjets). De Belgische striptekenaar Hergé tekende het in 1930. Van het album werden 10.000 exemplaren gedrukt. Pas in de jaren '70 vond de eerste herdruk plaats.Het geveilde exemplaar komt uit de oplage van de eerste 1.000 stuks en verkeert in goede staat. Het is niet de eerste keer dat Catawiki een zeldzaam Kuifje-album veilt.