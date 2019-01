Deel dit artikel:













'Collega-skileraren hebben dit nog nooit gezien' Anouk Moes in het pak sneeuw in Oostenrijk (foto: Anouk Moes) De vele sneeuw maakt het skiën soms lastig (foto: Anouk Moes) Metershoge sneeuw voor de huizen (foto: Anouk Moes)

Het zal je niet ontgaan zijn de laatste weken: de extreme wintertoestanden in Oostenrijk. Lawinegevaar, mist en metershoge pakken sneeuw. Skilerares Anouk Moes uit Dwingeloo is in Flachau en zit er dus middenin.

"Collega's van mij, die al jaren lesgeven, zeggen dat ze dit nog nooit gezien hebben", zegt de 17-jarige Moes, die op verschillende manieren hinder heeft van de omstandigheden. "Ik begin vaak om 10.00 uur met lesgeven, maar moet er in ieder geval al een uur van tevoren zijn. De bandlift zit dan namelijk nog onder de sneeuw. Eerst wordt de sjofel ingezet en vervolgens moeten wij nog ongeveer een uur sneeuwscheppen."



Drenthe College

Moes zit op het Drenthe College in Assen, waar ze de skilerarenopleiding volgt bij Sport en bewegen. Ze blijft het hele seizoen, tot 27 april, in Oostenrijk. Hier is ze met de bus naartoe gereisd met andere leerlingen van de opleiding. Dat het lesgeven zo zou worden belemmerd, had ze niet verwacht.



Dit komt met name doordat de sneeuw op pistes zich in rap tempo ophoopt door het skiën en snowboarden. Daardoor ontstaan grote bulten. "Daar blijven veel mensen achter haken. Het is daarom lastig lesgeven. Aan het eind van de dag worden de pistes vervolgens weer vlak gemaakt."



Zeer groot lawinegevaar

Naast de hoge sneeuw is er ook lawinegevaar in de Oostenrijkse bergen. "Op sommige dagen is het niveau 5. En dat betekent zeer groot gevaar. Om die reden zijn niet alle pistes begaanbaar en mag je de bospaadjes niet in."



En ook de mist is volgens Moes soms een spelbreker in het wintersportplezier. Boven aan de berg kun je niet verder zien dan twintig meter. Hoe de weersvoorspellingen er de komende tijd uitzien, weet Moes niet. "Dat volg ik niet meer, het is de laatste tijd toch alleen maar sneeuw, sneeuw, sneeuw."