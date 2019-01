Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Sojaolie in water Meppelerdiep Sojaolie geloosd in het Meppelerdiep (foto: Waterschap Drents Overijsselse Delta)

In het Meppelerdiep bij Meppel is vanmiddag sojaolie in het water terechtgekomen.

De lozing ontstond toen het mis ging bij het vullen van een tank op een veevoederbedrijf. Daardoor stroomde 5 kubieke meter sojaolie in het water.



Medewerkers van Waterschap Drents Overijsselse Delta en een bedrijf uit Zwartsluis hebben de olie opgeruimd.



Met een oil boom werd de olie verzameld, opgezogen en afgevoerd naar een afvalverwerker. Er zijn geen nadelige effecten voor het milieu.