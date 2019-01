Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Auto brandt uit op N33 bij Bareveld De auto ging in vlammen op (foto: persbureau Meter)

Op de N33 tussen Bareveld en het Groningse Wildervank is vanmiddag in de namiddag een auto in de brand gevlogen.

De brandweer heeft het vuur geblust. De oorzaak is vermoedelijk kortsluiting in het motorblok. De auto brandde helemaal uit.



Door de brand ontstond enige tijd een file.