FC Emmen verliest in Spanje van Fortuna Düsseldorf FC Emmen verliest in Spanje (foto: RTV Drenthe)

FC Emmen heeft vanavond in Coín met 1-0 verloren van het Duitse Fortuna Düsseldorf. Het was de enige oefenwedstrijd van de Drenten in Spanje.

De ploeg van trainer Dick Luckien begon met een nieuwe aanvalsformatie: aanwinst Michael de Leeuw moest samen met Nicklas Pedersen en Anco Jansen voor gevaar zorgen bij het Duitse doel.



In het eerste bedrijf kreeg de nummer veertien van de Bundesliga de nodige kansen, maar doelman Kjell Scherpen wist een achterstand te voorkomen met een paar prima reddingen. En omdat FC Emmen ook niet wist te scoren gingen beide ploegen met de brilstand de kleedkamer in.



Na rust bracht Fortuna Düsseldorf maar liefst negen nieuwe spelers in het veld, tegenover twee bij FC Emmen: Wouter Marinus en Jafar Arias vervingen De Leeuw en Pedersen.



Na ruim een uur spelen kwamen de Duitsers op voorsprong via Oliver Fink. Omdat Marinus nog een strafschop miste, stapte Fortuna Düsseldorf uiteindelijk als winnaar van het veld.



Zaterdag keren de Emmenaren weer terug naar Nederland.