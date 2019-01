FC Emmen verliest in Spanje van Fortuna Düsseldorf (met samenvatting)

VOETBAL - FC Emmen heeft vanavond in Coín met 1-0 verloren van het Duitse Fortuna Düsseldorf. Het was de enige oefenwedstrijd van de Drenten in Spanje.

Van een nederlaag wordt je nooit vrolijk, maar heb wel veel goede dingen gezien. Dick Lukkien, trainer FC Emmen, na de oefennederlaag tegen Fortuna Düsseldorf

De ploeg van trainer Dick Luckien begon met een nieuwe aanvalsformatie: aanwinst Michael de Leeuw moest samen met Nicklas Pedersen en Anco Jansen voor gevaar zorgen bij het Duitse doel. De elf namen die startten waren: Scherpen, Gronsveld, Veendorp, Bakker, Cavlan, Bijl, Chacon, Bannink, De Leeuw, Jansen en dus Pedersen. Het waren de elf namen die volgende week, bij de hervatting van de competitie tegen PSV, vrijwel zeker ook zullen beginnen.In het eerste bedrijf kreeg de nummer veertien van de Bundesliga de nodige kansen, maar doelman Kjell Scherpen wist een achterstand te voorkomen met een paar prima reddingen. En omdat FC Emmen aanvallend vrij machteloos was tegen de gelouterde defensie van Düsseldorf was het bij rust 0-0.Na rust bracht Fortuna Düsseldorf maar liefst negen nieuwe spelers in het veld, tegenover twee bij FC Emmen: Wouter Marinus en Jafar Arias vervingen De Leeuw en Pedersen.Na ruim een uur spelen kwamen de Duitsers op voorsprong via Oliver Fink, uitgerekend nadat Lukkien zes wissels had gepleegd. Bovendien ontstond de goal ook nog eens uit een tegenaanval na een overtreding op Emmen-nieuweling Neidhart.Zo'n tien minuten voor tijd had Wouter Marinus, die werd gevloerd in de vijandelijke zestien, zelf de kans om het duel in evenwicht te schieten. De middenvelder uit Zuidwolde schoot echter huizenhoog over.Dick Lukkien zag dat zijn elftal een moeilijke beginfase kende, maar daarnal, vooral organisatorisch, het prima voor elkaar had. "Van een nederlaag wordt je nooit vrolijk, maar heb wel veel goede dingen gezien. Op basis van de tweede helft hadden we een gelijkspel verdiend, maar dan moet je die strafschop natuurlijk wel binnenschieten. Aan de andere kant vond ik hun goal te gemakkelijk vallen, al had de scheidsrechter ons een vrije bal moeten geven."Zaterdag keren de Emmenaren weer terug naar Nederland.