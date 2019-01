EK Wielrennen 2019 niet in Drenthe

Het EK wielrennen wordt in 2019 niet in Drenthe gehouden. Dat zegt een van de initiatiefnemers, Dick Heuvelman.

Drenthe kwam september vorig jaar in beeld nadat de Franse stad Annency de organisatie van het het EK had teruggegeven. De Europese wielerorganisatie vroeg daarop of Drenthe het kampioenschap wilde organiseren.Maar de initiatiefnemers hebben hun activiteiten gestaakt omdat er in Drenthe te weinig steun zou zijn voor het evenement."We hebben gesprekken gevoerd met de provincie maar die hield de boot af", zegt Heuvelman. "Gedeputeerde Jumelet was heel aarzelend en terughoudend. We hebben ook gesproken met burgemeester Eric Oosterhout van Emmen, maar daar hebben we ook niks meer van gehoord. Die heeft met zijn begroting en Wildlands natuurlijk ook wel andere dingen aan zijn hoofd.""Met mensen uit de wielerwereld hebben we een aantal praatsessies gehouden, maar daar liep men er ook niet echt warm voor", aldus Heuvelman. "Daar kan ik me ook wel weer iets bij voorstellen, want er is in Drenthe al een overkill aan wielerevenementen."Heuvelman vindt het een gemiste kans. "Ja, het is erg jammer. We hadden Drenthe met het EK goed op de kaart kunnen zetten en het was mooie exposure geweest. Helemaal met de VAM-berg erbij. Die zou een belangrijke rol spelen in het parcours. Maar het mag helaas niet zo zijn."Eerder was Noord-Nederland in de race om het WK wielrennen in 2020 te organiseren. Dat liep spaak nadat de provincie Groningen afhaakte als geldschieter.