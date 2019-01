Dik negen miljoen voor herinrichting straten en pleinen in Assen bij wijkvernieuwing

Assen trekt 9,3 miljoen uit voor herinrichting van de openbare ruimte van de buurten Luchiesland Zuid, in de wijk Lariks, en de Oude Molenbuurt .

Het gaat om verbetering van straten, voetpaden, parkeerplaatsen en riolering, de aanleg van openbaar groen en speeltuinen, en de aanpak van knelpunten, zoals verkeersonveilige situaties.De investering maakt deel uit van het samenwerkingsproject Mijn Buurt Assen, waarin de gemeente, Vaart Welzijn en Actium samen optrekken. De woningcorporatie heeft in 2017 en 2018 in beide buurten aan zo'n 300 huurwoningen groot onderhoud uitgevoerd. Die zijn leefbaarder en duurzamer gemaakt.Ook zijn woonblokken verouderde huurwoningen, woonflats en appartementencomplexen gesloopt, waarvoor nieuwe rijtjeswoningen en appartementen in de plaats komen. Het gaat om honderden woningen.Aansluitend op de nieuwbouw en renovatie van de huizen, wordt de openbare ruimte heringericht. Dat is de taak van de gemeente. In overleg met bewoners zijn allerlei plannen gemaakt. In Luchiesland Zuid moet nog deze maand gestart worden.In de Oude Molenbuurt bouwt Actium na grootschalige sloop in fasen bijna 300 nieuwe rijwoningen. De eerste huizen zijn eind dit jaar klaar.De gemeente wil met aanpak van de openbare ruimte zoveel mogelijk aansluiten bij de nieuwbouw in de verschillende straten.De operatie van dik negen miljoen gaat enkele jaren duren. Over de plannen is meer dan vier jaar gesproken. De werkzaamheden moeten nog worden aanbesteed. De gemeente houdt rekening met het risico dat de aanbesteding tegenvalt, door stijging van de bouwkosten. Mogelijk moeten onderdelen dan versoberd worden.