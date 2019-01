Deel dit artikel:













'Afvalboeddha' Emmen verplaatst naar plek voor museum Het Boeddhabeeld wordt verplaatst (foto: Tashi Narbou)

Het Boeddhabeeld van de Tibetaanse kunstenaar Tashi Narbou is verplaatst van z'n rots in het Rensenpark naar het Tibetaans Museum aan de Hoofdstraat in Emmen.





De twee meter hoge Boeddha is gemaakt van afvalhout. De kunstenaar wil daarmee aandacht vragen voor het milieu. Hij had toestemming om het beeld een half jaar tentoon te stellen.



Lees ook: Kunstenaar 'afvalboeddha' Emmen: Verdrietig dat beeld weg moet Dat gebeurde met een grote kraan die een bedrijf gratis ter beschikking had gesteld.