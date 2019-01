Deel dit artikel:













ING: Economische groei in Drenthe vlakt af in 2019 Groei in Drenthe vlakt af (foto: Pixabay.com)

De Drentse economie groeit in 2019 met iets meer dan 1 procent. Dat voorspelt het Economisch Bureau van ING.

De groei is daarmee lager dan die in het afgelopen jaar. Toen lag de economische groei iets onder de 2 procent.



De terugval van de groei kom volgens ING vooral door een lagere groei in de industrie en een daling van de gaswinning. Dat laatste raakt de NAM in Assen. Als de gaswinning niet wordt meegerekend groeit de Drentse economie met 1,5 procent. Belangrijkste pijler onder de groei is volgens ING de zorgsector.



De groeiverschillen binnen Drenthe zijn aanzienlijk volgens het onderzoek. De groei in Noord- en Zuidoost Drenthe zakt onder de 1 procent, terwijl die in Zuidwest-Drenthe meer dan 2 procent is. Vooral de zakelijke dienstverlening en de zorg leiden tot groei in het Zuidwesten.



ING verwacht dat de werkloosheid in Drenthe daalt naar 3,8 procent. In 2018 bedroeg die nog 4,3 procent.