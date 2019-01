Ondernemen in Drenthe: Stappen als je ouder bent dan 25

"Ik wilde eigenlijk een feest voor mij, mijn ouders en mijn vrienden organiseren", vertelt Tessa de Wilde, bedenker van ClubNU. Het plan liep wat uit de hand en trekt inmiddels honderden bezoekers.

Tot nu werd ClubNU alleen maar op verschillende locaties in Assen gehouden, maar eind deze maand wordt het concept voor het eerst in Emmen geprobeerd."Ik ga zelf graag uit. Mijn ouders zijn wat ouder, maar die gaan ook graag nog op stap", legt De Wilde uit. Volgens haar was er voor die doelgroep nagenoeg niets in het Noorden. "In het Westen is er veel gelegenheid om te stappen voor zowel mijn leeftijd als die van mijn ouders, maar ik merkte dat hier in Noord-Nederland alles echt achterliep. Dat wilde ik oppakken."En dat deed ze. Als snel trok het avondvullende programma in clubsetting met dj's, danseressen, vuurwerk en veel bezoekers.Volgens De Wilde was er dus een gat in de markt voor een bepaalde stapdoelgroep. "Er komt wel een mooi publiek op af. Chic wil ik niet zeggen, maar het is wel een publiek met stijl. Dat publiek wil ook graag soortgelijke mensen tegenkomen. Daar voelen de mensen zich fijn bij. Dat zie je hier."De Wilde legt uit dat er een gastvrije en familiare sfeer moeten hangen. "Ik vind het vooral belangrijk dat mensen het leuk hebben. Je ziet wel dat als er veel gedanst wordt, dat de sfeer dan loskomt, mensen worden daar jolig en blij van. Daar gaat het allemaal om." Als het concept in Emmen aanslaat dan wordt de volgende stap Groningen, want ook daar kunnen ze volgens De Wilde nog wel een ClubNU gebruiken.