Scouting Beyloo bouwt voor 2,5 ton nieuwe Drentse Schuur De Drentse Schuur die Socuting Beyloo wil bouwen (art impression: Scouting Beyloo)

Scouting Beyloo Ter Horst in Beilen heeft ambitieuze bouwplannen. Ze wil een grote Drentse kapschuur van 2,5 ton realiseren.

Geschreven door Margriet Benak

Daar moet al het materiaal centraal in opgeslagen worden. En de oudste scouts, van 18 plus, krijgen er ook een eigen plek.



Zelf klussen

Op papier kost de nieuwe opslagschuur weliswaar 250.000 euro. Maar de slogan 'Beyloo Bouwt' zegt het al: de scouts willen zoveel zelf gaan klussen met vrijwilligers, van zowel binnen als buiten de club, dat zo'n beetje de helft overblijft van wat er nog gefinancierd moet worden.



Inmiddels is er 75.000 euro binnen via allerlei acties. De rest hopen ze bij elkaar te harken met sponsoring, fondsenwerving en subsidies. Al sinds 2015 is een bouwcommissie bezig met de voorbereidingen van het bouwproject dat 'Drentse Schuur' heet.



Hard gegroeid

De nieuwbouw is volgens Martijn Bakker van Scouting Beyloo hard nodig. "We zijn zo hard gegroeid, dat het huidige materiaal niet meer te bergen is. Dat zit samengepakt in allemaal oude hokken en schuurtjes, die bijna uit elkaar knappen. Het is een rommelbende", zegt Bakker. "We hebben nogal wat spullen en grote tenten, want we hebben bijna 200 leden en gaan dus ook regelmatig op kamp. We willen alle spullen op één centrale plek fatsoenlijk kunnen opbergen, en dat is in de Drentse Schuur."



Drentse kapschuur

De naam dankt het bouwwerk aan het uiterlijk, want het ontwerp is in de vorm van een oude Drentse kapschuur. "We zitten bij het Terhorsterzand, dat is een fraai landschappelijk gebied, dus als je er wat bouwt, moet het er wel bij passen."



Behalve materiaalopslag, moet er in de Drentse Schuur ook plek komen voor de oudere scouts, de zogeheten 18 plus stam. "We zijn als oudste groep meer dan verdrievoudigd. We begonnen een tijd geleden met acht en nu zijn we met 28 man. Dus daar heb je ook wat meer ruimte voor nodig, en ons huidige onderkomen, dat is afgeschreven. Ze hebben van de brandweer ook liever niet meer dat we er slapen."



Acties

Scouting Beyloo wil nu snel voldoende vrijwilligers en ook geld binnenhalen, om in het voorjaar ook echt te kunnen beginnen. "Want het streven is toch wel dat we in maart of april aan de slag gaan met onze Drentse Schuur."