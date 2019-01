Nog geen excuses, wel vervolgonderzoek naar ME-actie in Geesbrug

De politie gaat een vervolgonderzoek doen om te kijken of de ME tijdens de jaarwisseling in Geesbrug goed is ingezet of niet.

Dat is besloten na een gesprek tussen een groepje bewoners uit het dorp met de burgemeester, politie en de brandweer. Ze spraken elkaar gisteravond in dorpshuis de Tiphof over de jaarwisseling in het dorp, die anderhalve week geleden uit de hand liep.Jongeren maakten een groot vreugdevuur op een kruispunt in het dorp. Toen de brandweer door betonblokken op de weg niet bij het vuur kon komen, greep de ME in. Die ging volgens omwonenden ook te werk in straten waar de jongeren helemaal niet te vinden waren.Een van de aanwezigen gisteravond was Nathalie Blokzijl. Zij stond tijdens Oud en Nieuw met enkele buren in de Beukenlaan. "We hadden een vuurkorf aan en het was gezellig."Na 01.00 uur kwam de Mobiele Eenheid de straat inrijden. "We maakten plaats en stonden in de voortuin. We dachten dat ze erdoor moesten. Maar ineens renden ze op ons af en sloegen met knuppels op ons in. 'Weg hier', riepen ze. Ik was echt overdonderd. Ze hebben ons klappen gegeven en reden daarna meteen weg."Veel bewoners eisten gisteravond vooral een excuses van de burgemeester en de politie. Die kregen ze niet. Althans, nog niet. "We hebben nu veel specifieke informatie gekregen van de bewoners, waar de politie met de ME over in gesprek moet", zegt burgemeester Bert Bouwmeester na afloop.Die informatie was er eerder nog niet. Zo dragen mensen van de Mobiele Eenheid wel een bodycam, maar zijn die beelden door het gebrek aan licht en de rookvorming niet altijd duidelijk. "Misschien dat we uit nieuw beeldmateriaal van de omwonenden een duidelijke conclusie kunnen trekken", aldus de burgemeester.Ook gaat Bouwmeester opnieuw met de jongeren uit Geestbrug in gesprek. Hij hoopt dat dit gesprek nog deze maand kan plaatsvinden.