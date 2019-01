Deel dit artikel:













Actium en Woonservice nemen in Assen 250 huurwoningen over De Amstelflat aan de Amstelstraat in Assen (foto: Mooiland)

Woningcorporaties Actium en Woonservice nemen in Assen bijna 250 woningen over van de Noordoost-Brabantse collega Mooiland. Het gaat onder meer om de Stroomflat en de Amstelflat.

Geschreven door Margriet Benak

De huurders zijn er gisteren over geïnformeerd. Ze krijgen per 1 april een nieuwe huurbaas.



Actief in eigen kernregio

De zuidelijke corporatie Mooiland trekt zich terug uit Assen, omdat het rijk wil dat alle woningbouwverenigingen zich concentreren op hun eigen kernregio. Mooiland wilde daarom vier complexen in Assen met sociale huurwoningen afstoten. Al in 2017 vroeg de coöperatie of Actium en Woonservice interesse hadden. Deze week kwam de koop officieel rond.



Actium

Actium koopt de Amstelflat in de wijk Pittelo met 109 ruime appartementen. Verder neemt het een aantal huurhuizen aan de Brunelstraat over in Assen-oost, waar de corporatie al stevig verankerd is. Actium krijgt er 134 woningen bij.



Woonservice

Woonservice uit Westerbork, dat vooral in Midden-Drenthe actief is maar ook steeds meer huizen in Assen verhuurt, koopt de Stroomflat. Dit complex met 94 appartementen grenst aan het Lariksbos. Ook wordt Woonservice eigenaar van een huurcomplex aan de Obrechtlaan in de wijk Noorderpark. De corporatie krijgt hierdoor 114 woningen erbij in Assen.



"Wij willen graag een grotere bijdrage leveren aan sociale huisvesting in Assen, en deze overname van Mooiland is hierin een mooie stap", zegt directeur-bestuurder Bothilde Buma van Woonservice.



'Gelukt'

Elles Dost, directeur-bestuurder van Actium: “Als wij deze woningen niet hadden gekocht, was de kans groot geweest dat ze naar de commerciële sector waren gegaan. Het behoud van deze woningen voor de sociale sector is van groot belang voor huurders en de stad Assen.” In Assen is al jaren een grote behoefte aan uitbreiding van woningen in de sociale huursector.