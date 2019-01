Deel dit artikel:













Gewonde bij botsing in Borger Op een rotonde kwamen twee auto's in botsing (foto: Van Oost Media)

Bij een ongeluk op de Borgerveldweg in Borger is een automobilist gewond geraakt.

Twee auto's kwamen in botsing bij een rotonde. Over de verwondingen van het slachtoffer is niets bekend. Beide auto's raakten zwaar beschadigd.