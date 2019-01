'Overheden moeten wildgroei aan zonne-initiatieven voorkomen'

Overheden moeten de regie pakken bij de wildgroei aan zonneparken. Daarvoor pleiten netbeheerder TenneT en PvdA-Kamerlid William Moorlag.

Plannen voor zonnepanelen of zonneparken kunnen nu soms niet meer doorgaan, omdat er een capaciteitsprobleem ontstaat op het elektriciteitsnet.Onder meer voetbalvereniging Nieuw Buinen ziet nu een bezuiniging door de aanleg van zonnepanelen aan zijn neus voorbijgaan . Voor de voetbalvereniging is het een strop. Die heeft voor dit project subsidie aangevraagd en kan die op haar buik schrijven.De subsidieaanvragen voor de aanleg van zonnepanelen schieten als paddenstoelen uit de grond. "Het exacte aantal weet ik niet. Maar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, die alles met de subsidies regelt, is tot nu toe voor 3,9 gigawatt aan aanvragen binnengekomen", vertelt Jeroen Brouwers van netbeheerder TenneT bij NPO Radio 1 . "Dat is vergelijkbaar met de energieproducties van zeven kerncentrales, zoals in Borssele. Een hoop ondernemers zien er brood in."Brouwers vindt het 'ontzettend teleurstellend' dat het initiatief voor zonnepanelen voorbijgaat aan de neus van de voetbalclub in Nieuw-Buinen. De club is het slachtoffer van de ondernemers die aan de subsidie willen verdienen."Op grotere schaal heb je ondernemers die zonneweides willen bouwen en investeren. Het vervelende is: ondernemers zijn ondernemers en die zoeken naar plekken waar ze de laagste kosten hebben om dit soort zonneweides te ontwikkelen. Dat is juist in gebieden waar de grondprijs heel laag is, zoals in Drenthe en Groningen. Het rendement is in die gebieden dan heel groot. Je ziet een verschuiving van de investeerders en ondernemers naar die gebieden", vertelt Brouwers van TenneT.En juist die verschuiving stoort PvdA-Kamerlid William Moorlag. "Het moet niet zo zijn dat initiatieven van voetbalclubs zo worden gefrustreerd. Er dreigt nu een wildwestsituatie te ontstaan, waarin grote commerciële ontwikkelaars alle capaciteit opslokken. Kleinere bedrijven en bijvoorbeeld ook sportclubs hebben nu het nakijken."Moorlag vindt dat er vanuit de overheid meer toezicht moet zijn op de plannen. "Als PvdA vinden we dat er voorrang moet komen voor kleinschalige initiatieven, zoals zonnepanelen op de daken van woningen, bedrijven en ook kantines van voetbalverenigingen. Daarna moeten er pas zonneparken worden gebouwd op kostbare landbouwgrond. Het kabinet moet de regie pakken", vindt Moorlag.Ook TenneT vindt dat er meer toezicht moet komen. En dan vooral vanuit de provincies. "Iedereen richt zich op de laagste prijzen en dat concentreert zich in een bepaald gebied. Daarom is er een regie nodig vanuit de provincie. Die kan meer spreiding aanbrengen in dit soort initiatieven en dan is er niks aan de hand", aldus Brouwers van TenneT.Ondertussen wordt gewerkt aan het verhogen van de capaciteit van het elektriciteitsnet. "Regionale netbeheerders en wij investeren in die netdelen waar nu een capaciteitsprobleem is. Maar dat kan niet allemaal tegelijk. En als we het doen, is het zomaar volgende week klaar. Dat duurt enkele jaren."