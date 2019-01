Maak kennis met de nieuwe gezichten van FC Emmen

VOETBAL - Ze liggen samen op een kamer tijdens het trainingskamp, maar ze zijn allerminst buitenbeentjes in de selectie van FC Emmen. Sterker nog, het lijkt alsof Michael de Leeuw en Nico Neidhart al tijden onder contract staan bij de Drentse club.

De stap van de 3. Liga naar de eredivisie is groot, maar je moet dat niveau in Duitsland niet onderschatten. Menig eredivisieclub heeft het lastig tegen zo'n club. Nico Neidhart

Stel dat ik nul goals maak in de tweede helft van het seizoen en we toch in de eredivisie blijven, dan teken ik daar blind voor. Michael de Leeuw

"Voor mij geldt dat helemaal", laat De Leeuw weten. "Soms denk ik wel dat het te eigen is, maar ik ken ook zoveel mensen hier. Niet alleen in de spelersgroep, maar ook in de staf."In de flow van De Leeuw gaat de Duitser versterking Neidhart automatisch mee. "Ik vind het fijn dat ik met Michael op de kamer lig. Hij is prettig gezelschap en helpt me waar hij kan."Beide spelers komen vanzelfsprekend met andere ideeën naar Drenthe. De Leeuw mag worden gezien als een, voor Emmen, droomaankoop. Hij is iemand die met zijn ervaring er direct moet staan en ook nog eens bepalend.Voor Neidhart is dat anders. Hij komt over van Sportfreunde Lotte, dat acteert op het derde niveau in Duitsland. "Natuurlijk is dat een grote stap, maar ik denk dat je de 3. Liga in Duitsland niet moet onderschatten. Maar voor mij is het inderdaad anders dan voor Michael. Ik moet me eerst eens in de basis zien te knokken door goed te trainen en door in oefenwedstrijden beter te zijn dan mijn concurrenten.Neidhart is een speler die als links- of rechtsback kan worden gebruikt, maar speelde in het verleden ook wel centraal achterin of als verdedigende middenvelder.De Leeuw richt zich logischerwijs op een plek achter of in de spits. "Zolang het maar dicht bij de goal van een tegenstander is."De geboren Brabander had voldoende opties, ja ook aanbiedingen die financieel aantrekkelijker waren, maar liet zijn gevoel spreken in zijn keuze voor Emmen. "Ik heb een heel goed gesprek gehad met Ronald Lubbers en Dick Lukkien. Daarnaast is mijn vriendin in Zuidlaren geboren en willen we ons gaan settelen in de buurt van Groningen. Tel daarbij op dat ik heel veel oude bekenden tref in Emmen en de keuze is wel verklaard.""Het plan van de club staat me ook aan. Of ik de club daarbij wil helpen? Zo kan je het zien, maar ook ik heb nog voldoende te bewijzen. Dat houdt niet op als je 32 bent. Ik wil laten zien wat ik in mijn mars heb, dat ik het niveau van voor mijn knieblessure (opgelopen in Amerika in 2017, red.) weer kan halen. Maar het allerbelangrijkste is dat we ons handhaven met Emmen. Dat is belangrijker dan al het andere. Stel dat ik nul goals maak in de tweede helft van het seizoen en we toch in de eredivisie blijven, dan teken ik daar blind voor."