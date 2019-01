Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











In beeld: Olifanten in Wildlands knabbelen aan kerstbomen De olifanten genieten van de kerstbomen (foto: Wiedse Veenstra/RTV Drenthe) De olifanten genieten van de kerstbomen (foto: Wiedse Veenstra/RTV Drenthe) De olifanten genieten van de kerstbomen (foto: Wiedse Veenstra/RTV Drenthe) De olifanten genieten van de kerstbomen (foto: Wiedse Veenstra/RTV Drenthe) De olifanten genieten van de kerstbomen (foto: Wiedse Veenstra/RTV Drenthe) De olifanten genieten van de kerstbomen (foto: Wiedse Veenstra/RTV Drenthe) De olifanten genieten van de kerstbomen (foto: Wiedse Veenstra/RTV Drenthe) De olifanten genieten van de kerstbomen (foto: Wiedse Veenstra/RTV Drenthe) De olifanten genieten van de kerstbomen (foto: Wiedse Veenstra/RTV Drenthe)

De olifanten in dierenpark Wildlands in Emmen beginnen het weekend goed. De beesten zijn getrakteerd op oude kerstbomen, waarmee ze lekker kunnen spelen.

De kerstbomen komen allemaal uit Wildlands. Ze werden gebruikt tijdens de Wildnights in het dierenpark. Dat evenement werd op avonden in de kerstvakantie gehouden.



De olifanten in Emmen zijn niet de enige die een kerstboom krijgen. De kerstboom die op de Dam stond in Amsterdam, eindigt in het olifantenverblijf van Artis.