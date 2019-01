Deel dit artikel:













Muzieklijst Harry's Blues zondag 13 januari 2019

Marcus Fuereder , in 1974 in Linz geboren, is meer bekend onder de naam Parov Stelar. De Oostenrijker werkt als muziekproducer, componist en muzikant. Zijn muzikale stijl is gebaseerd op jazz, house, electro en pop. Maar bijzonder is dat op zijn laatste album, The burning spider, blues ook een belangrijke rol speelt. Hij mixt samples van Muddy Waters en Lightning Hopkins met zijn electro sound. Zo verbindt hij generaties in de muziek en spreekt daarmee een jong publiek aan.