Schadelijke stoffen vrijgekomen bij brand Attero

Bij de grote brand die vorige week woedde bij afvalverwerker Attero in Wijster is dioxine vrijgekomen. Dat meldt de Veiligheidsregio Drenthe.

"Het Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu deed onderzoek naar de effecten van de brand bij Attero, vorige week . De resultaten zijn bekend. Er is een verhoogde waarde van de schadelijke stof dioxine waargenomen. Inwoners in het aandachtsgebied ontvingen vanochtend een brief, omdat in hun woongebied een vergrote kans is op blootstelling aan deze stof", laat de Veiligheidsregio weten.Volgens de Veiligheidsregio is er geen verhoogd risico voor buitenspelende kinderen, omdat de opname van de stof vooral plaatsvindt via voeding. "We worden namelijk dagelijks blootgesteld aan dioxines, door het eten van vlees, vette vis, zuivel en eieren. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit controleert of de normen niet worden overschreden."Mensen in het woongebied bij Attero wordt verzocht om hobbykippen binnen te houden en voorlopig geen eieren meer te eten van hobbykippen die buitenlopen. "Zichtbaar roet, bijvoorbeeld op tuinmeubilair, kunt u verwijderen met water en zeep."Om te voorkomen dat vee wordt blootgesteld aan dioxine is het advies om te stoppen met begrazing in het gebied. "Het gras en de gewassen zijn niet geschikt voor veevoer."De brand bij de vroegere VAM brak afgelopen vrijdag uit. Een loods met plastic werd verwoest. Pas zaterdag kreeg de brandweer het vuur onder controle.