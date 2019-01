Man uit Emmen opgepakt voor dreiging met explosief in trein

De politie heeft vanochtend een 21-jarige man uit Emmen opgepakt vanwege het dreigen met een explosief in een trein die afgelopen zondag vlak voor station Zwolle werd stilgezet.

De politie meldt dat het gaat om een man die 'mogelijk' verward gedrag vertoont. Er is niet gebleken dat de man ook echt een explosief bij zich had. De man is hulpverlening aangeboden, aldus de politie.De trein moest vlak voor het station van Zwolle ontruimd worden nadat een getuige de hulpdiensten had gebeld. De man zat zelf niet in de trein toen alle passagiers het voertuig moesten verlaten. Twee mannen werden toen al opgepakt, maar zij bleken later niets met het incident te maken te hebben.