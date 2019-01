KTP Nieuw Roden als inspiratiebron voor voetballende meiden in Gambia

De zaalvoetbalsters van KTP Nieuw Roden wonnen vorig seizoen de KNVB-beker en waren dicht bij de landstitel. Die prestaties werden niet alleen in Drenthe opgemerkt, maar ook in Gambia. Daar woont namelijk een fan van KTP Nieuw Roden.

Dominic Mendy is zijn naam en hij woont in Manduar. Mendy bezoekt veelvuldig de Facebookpagina en website van de dames. "We hebben al anderhalf jaar contact met hem", vertelt Wiebe Kooiker van KTP Nieuw Roden."Wat wij doen is een droom voor hem. Hij is zelf een bevlogen trainer en sportleraar. Mendy werkt met een grote groep meiden en die hebben wij wat ondersteuning geboden. Dus we hebben spullen geschonken, zoals shirts en schoenen. Ook hebben we hem ondersteund met trainingen via een app", zegt Kooiker.Mendy is zo'n groot fan van de zaalvoetbalsters dat hij zijn eigen club heeft opgericht en vernoemd naar de zaalvoetbalclub uit Drenthe: KTP Manduar. Samen met KTP-speelsters Amber Bandringa en Martine Kooiker gingen Alie en Wiebe Kooiker afgelopen maand naar Mendy toe om de spullen persoonlijk te overhandigen. "Zo hebben wij de vakantie gecombineerd met een werkvakantie", vertelt Wiebe Kooiker."Wat men teweegbrengt is fantastisch. Dans en muziek op het dorpsplein. Kennismaking met de familie en bewoners en vooral de voetbalmeiden. Een certificaat van waardering, een speech. Lachende gezichten en hun innerlijke trots vergeten je eigen schaamte. Het uitreiken van meegenomen goederen en de vlag met logo speciaal voor KTP Manduar maakte de Gambianen nog trotser en oneindig dankbaar", schrijft Kooiker in een reisverslag Kooiker geeft aan dat ze KTP Manduar blijven ondersteunen. "Wij zullen blijven inzamelen en leuke sponsoracties houden. Heel Gambia kan hulp gebruiken en met weinig kosten en inzet is door een ieder te regelen."