Gedeputeerde vindt regelgeving zonne-initiatieven 'superfrustrerend'

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra noemt de regelgeving rond zonne-initiatieven 'superfrustrerend' en 'idioot'. De regels moeten worden aangepast, vindt hij.

Door een subsidieregeling is een wildgroei ontstaan aan plannen voor zonneparken. Maar zo'n enorme toename kan het huidige elektriciteitsnet niet aan. Ondernemers komen met grootse plannen, waardoor kleinere initiatieven sneuvelen. Onder meer de voetbalvereniging in Nieuw-Buinen heeft nu het nakijken.Netbeheerder TenneT vindt dat de provincie zijn verantwoordelijkheid moet nemen, zo zei een woordvoerder in een interview eerder vandaag. De provincie zou de regie moeten oppakken in de wildgroei aan zonne-initiatieven. Maar gedeputeerde Stelpstra lijkt die kritiek nu van de hand te doen en wijst naar de landelijke regelgeving.Stelpstra sprak afgelopen week met de directie van netbeheerders Exenis en TenneT. De netbeheerders zijn verplicht ruimte te reserveren op het elektriciteitsnet als initiatiefnemers voor zonneparken met een plan en een aanbetaling komen, meldt de gedeputeerde. Zelfs als er geen vergunningen zijn."Ik vind dat superfrustrerend en het is idioot dat het zo kan. Ik kan wel zeggen: het mag wel of het mag niet. Maar je hebt helemaal geen vergunning nodig om ruimte op het net te krijgen. Mijn vermoeden is zelfs dat allerlei mensen ruimte op het net hebben geclaimd, terwijl het nog maar zeer de vraag is of zij een vergunning krijgen. En dat is heel erg frustrerend voor anderen, zoals de voetbalvereniging in Nieuw-Buinen."Ook boeren die bezig zijn met zonne-initiatieven bestoken de gedeputeerde met brieven, omdat ze niet verder kunnen. Stelpstra vindt dat de regelgeving moet worden veranderd. Hij heeft de kwestie aangekaart in het college, maar verwacht dat ook de netbeheerders in actie komen.