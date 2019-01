Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Dammers Boomstra en Schwarzman delen prijzengeld WK Dammers Boomstra en Schwarzman delen prijzengeld WK (foto: Karin Mulder)

DAMMEN - Of oud-Emmenaar Roel Boomstra (25) komend weekend nu wint of verliest komend in de strijd om de wereldtitel dammen: het prijzengeld zal hetzelfde zijn. Zijn Russische opponent Alexander Schwarzman (51) heeft op voorhand afgedwongen dat ze beiden met 15.000 euro naar huis gaan.

Geschreven door Karin Mulder

"Als uitdager moet je de match organiseren. En de regerend wereldkampioen stelt bepaalde voorwaarden en als die redelijk zijn, dan wordt daar aan voldaan. Eén van z'n voorwaarden was dat het prijzengeld wordt verdeeld. Ik vond het opmerkelijk, maar hij stond erop. Voor mij is het gewoon belangrijk dat de match gespeeld wordt en dat ik win", zegt Boomstra desgevraagd.



Secondant Sipma

Net als in 2016 is Wouter Sipma uit Hijken weer de secondant van Boomstra. Beide mannen kennen elkaar door. Sipma damt net als Boomstra in de ereklasse bij Hijken DTC en hij was de nummer acht van het WK in 2015 toen er in toernooivorm om de wereldtitel werd gestreden. Tijdens de tweekamp staat hij volledig in dienst van Boomstra. "Ik regel de restaurants waar we 's avonds gaan eten. Roel is vegetarisch dus daar moet ik rekening meehouden. Ook help ik hem in de voorbereiding en ben ik zijn klankbord", aldus Sipma.



Live op TV Drenthe

Komend weekend is de ontknoping van het WK dammen in de studio in Assen van RTV Drenthe. Morgen begint de twaalfde partij om 12.00 uur en die wedstrijd is live te volgen via TV Drenthe. Mocht er dan nog geen beslissing vallen dan volgt op zondag vanaf 10.00 uur de barrage. Ook die wedstrijden zijn live te volgen op TV Drenthe.