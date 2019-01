Deel dit artikel:













Weer remise tussen Boomstra en Schwarzman in Assen Booomstra denkt na over een zet. (Foto: RTV Drenthe/Fred van Os)

DAMMEN - Ook de elfde partij in de tweekamp om de wereldtitel dammen tussen regerend kampioen Alexander Schwarzman en uitdager Roel Boomstra eindigde in remise. De oud Emmenaar won één wedstrijd, de overige tien partijen eindigden gelijk.

Geschreven door René Posthuma

Al snel in de partij had Boomstra een tijdvoordeel ten opzichte van de Rus. Toch kwam Schwarzman niet of nauwelijks in de problemen. Na veertig zetten bood de Rus Boomstra remise aan, maar de Nederlander weigerde echter het aanbod.



Toch kon Boomstra geen voordeel meer op het bord brengen, zodat de partij een uur later alsnog in remise eindigde.



Barrage

Zaterdag wordt in de studio van RTV Drenthe de twaalfde en laatste reguliere partij van de tweekamp gespeeld. Omdat geen van beide spelers drie winstpartijen heeft behaald, wordt zondag, hoe dan ook, een barrage gespeeld.



Live op TV Drenthe

Publiek kan dit weekend gratis de tweekamp bij RTV Drenthe volgen. De wedstrijd van zaterdag begint om 12:00 uur, de barrage van zondag begint om 10:00 uur. De studio is twee uur voor aanvang van de partij geopend voor publiek.



De ontknoping van het WK dammen is dit weekend live te zien op TV Drenthe.