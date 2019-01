Stobart Air vliegt minder vaak van Eelde naar Londen Southend

Stobart Air schrapt vluchten van Groningen Airport Eelde naar London Southend Airport. Dat laat een woordvoerder van de Engelse luchtvaartmaatschappij weten.

Het schrappen van vluchten gaat in na 31 maart. Dan start de zomerdienstregeling. De vluchten worden onder de vlag van FlyBe uitgevoerd tussen de Drentse luchthaven en London Southend. Deze Engelse luchthaven is eigendom van Stobart. De transportreus zocht een aantal jaren geleden naar mogelijkheden om het aantal passagiers op de luchthaven te vergroten. Groningen Airport Eelde was één van de nieuwe bestemmingen.Jarenlang vloog Stobart één maal per dag vanaf Eelde. Sinds vorig jaar wordt drie maal per dag tussen de twee luchthavens gevlogen; om 7.10 uur, 10.55 uur en 17.10 uur. In het weekend ligt de frequentie lager. In totaal gaat het om achttien vluchten per week. Dat zijn er straks nog elf.Welke vlucht wordt geschrapt wil een woordvoerder van Stobart niet zeggen, maar na 31 maart is de vlucht van 7.10 uur op doordeweekse dagen niet meer te boeken. Op zaterdag en zondag wordt straks één keer per dag gevlogen. Net als op dinsdag en woensdag. Zo blijkt uit het boekingssysteem van FlyBe.Stobart onthoudt zich voorlopig van commentaar. Wel zegt een woordvoerder op vragen van ons: “Het klopt dat er straks minder vluchten zijn. Er zijn te weinig passagiers voor alle vluchten die we nu uitvoeren vanaf Eelde. Stobart blijft zeker vliegen op Groningen Airport Eelde." Tot nu toe bleef het toestel 's nachts op Eelde staan. Straks niet meer.Woordvoerder Bowy Odink van Groningen Airport Eelde zegt de stap van Stobart te begrijpen. "Ik heb liever dat ze met volle vliegtuigen vertrekken. Dit is een gezonde bedrijfsvoering. Ze hebben gekeken of het lukt met drie vluchten op een dag. Ze zijn er achter gekomen dat het te veel is." Volgens Odink is zo'n 35 procent van de passagiers naar Londen zakelijk. De vroege vlucht is niet de populairste. Rondom het weekend zijn de vluchten ook voller dan midden in de week.Vandaag werd bekend dat Stobart Air samen met Virgin Atlantic het noodlijdende FlyBe heeft over genomen . FlyBe waarschuwde in oktober vorig jaar al voor de financiële problemen. FlyBe verzorgt voor Stobart Air de boekingen en sommige vluchten.Eind 2018 vertrok Nordica Air van Groningen Airport Eelde. Nordica onderhield twee lijndiensten naar Kopenhagen en München. Maar Nordica zit in de financiële problemen en schrapt alle lijnen die geen geld opleveren. Het aantal passagiers op deze twee routes groeide gestaag, maar niet snel genoeg om winst te kunnen maken.In 2014 vertrok de eerste vlucht van Stobart Air vanaf de Noordelijke luchthaven.