Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Echt geweldig weer wordt het niet, maar dat is geen reden om dit weekend thuis te blijven. Want er is namelijk weer genoeg te doen in onze provincie. We hebben een paar opties voor je op een rijtje gezet.

Hoeveel ooievaars zijn er eigenlijk in ons land en waar zitten ze? Om daar achter te komen houdt ooievaarsstichting Stork een wintertelling dit weekend. Voor meer informatie over hoe je kunt meedoen, kijk je op de website van Stork Zaterdag wordt in de studio van RTV Drenthe de twaalfde en laatste reguliere partij van de tweekamp om het WK dammen gespeeld. En zondag is er nog een barrage. Publiek kan de strijd op het bord dit weekend gratis volgen in het atrium bij RTV Drenthe . De wedstrijd van zaterdag begint om 12.00 uur.Dit weekend is de tentoonstelling over amateurarcheoloog Tjerk Vermaning voor het laatst te zien in het Drents Museum. Daarom organiseert het museum op zaterdag 12 januari de lezing De Zaak Vermaning in drie bedrijven. Tijdens deze lezing belicht Anja Schuring (Drentse Historische Vereniging) de jonge jaren van Vermaning en vertelt oud-politieman Reinder van der Molen over de strafzaak en hoe hij Vermaning destijds heeft verdedigd. Als laatste komt archeoloog conservator Wijnand van der Sanden van het Drents Museum aan het woord, die zijn kijk geeft op de vondsten van Vermaning. Het begint om 14.00 uur. Reserveren is niet mogelijk. Vol = vol.In de radiotelescoop van Dwingeloo zijn zaterdagavond demonstraties te zien over waterstof in de Melkweg en van een pulsar (neutronenster). Bij helder weer staan er buiten sterrenkijkers en wordt verteld welke sterren er allemaal zijn te zien. De radiotelescoop is zaterdagavond geopend van 18.00 uur tot 22.00 uur. De toegang is 2 euro voor volwassenen en 1 euro voor kinderen.Zondag kun je tijdens een wandeling langs de Hunze op zoek naar eetbare wilde planten. Onderweg krijg je verhalen te horen over de planten, hoe je ze kunt gebruiken en waar je op moet letten bij het plukken. Aansluitend is er een wilpluklunch. Meer informatie is te vinden op inhetwildeweg.nl. Zondag is voor de tweede keer de Gletsjerkuilcross. De route gaat over een afstand van 4,5 of 9 kilometer. Het parcours is geheel onverhard en start achter het golfterrein van Country Golf Ees in het bos. De route brengt je langs smalle heidepaadjes dwars door de verschillende gletsjerkuilen en het mysterieuze stormbos met zijn omgewaaide bomen. De wedstrijd is voor beginnende en ervaren lopers vanaf 12 jaar. De afstand is 4,5 km voor junioren en volwassenen kunnen kiezen tussen 4,5 km en 9 km. De inschrijving is vanaf 9:30 bij Country Golf Ees. De cross begint om 11.00 uur, deelname kost 3 euro.