LTO: Attero is aansprakelijk voor schade boeren door brand

Boeren in de omgeving van Wijster zitten in onzekerheid. Hoe groot is de schade door het vrijkomen van dioxine door de brand bij Attero van vorige week?

"Op dit moment is het nog moeilijk te zeggen. Als de dioxine bijvoorbeeld is neergedaald op boerenkool, dan kan dat nogal wat schade tot gevolg hebben. Gelukkig zitten we nu niet in het oogstseizoen. In het worstcasescenario gaat het om een schade van miljoenen euro's", zegt Jan Bloemerts van LTO Noord. Hij verwacht dat binnen een paar weken duidelijk is hoe groot de schade is.LTO houdt Attero aansprakelijk voor de schade. "Het lastige is dat het RIVM nu alleen maar een advies heeft gegeven om gewassen uit het gebied niet te gebruiken. Het gaat niet om een officiële maatregel. Dus als een boer nu zelf gras van zijn land haalt, dan gebeurt dat op eigen kosten", aldus Bloemerts. Bloemerts pleit voor vervolgonderzoek naar de hoeveelheid dioxine in gewassen.Voor Attero komt de uitslag van het RIVM-onderzoek als een verrassing. "We gaan nu zelf nader onderzoek doen en we moeten even afwachten wat daar uit komt. Als blijkt dat wij inderdaad schade hebben berokkend, dan kunnen mensen de schade bij ons melden. Dan claimen wij de schade bij onze verzekeringsmaatschappij", zegt Jaap Quant van Attero.Bij de grote brand die vorige week woedde kwam dioxine vrij, zo blijkt vandaag uit onderzoek van het RIVM. Volgens de Veiligheidsregio is er geen acuut gevaar voor de gezondheid. Kinderen kunnen gewoon buitenspelen.Toch krijgen mensen het advies om hobbykippen voorlopig binnen te houden en de eieren van die kippen niet te eten. Ook met gewassen uit de tuin moeten mensen heel voorzichtig zijn. Boeren kunnen hun vee voorlopig beter niet buiten laten grazen.De brand bij de vroegere VAM brak afgelopen vrijdag uit. Een loods met plastic werd verwoest. Pas zaterdag kreeg de brandweer het vuur onder controle.