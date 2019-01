Deel dit artikel:













Drie wereldkampioenen K-1 onder één dak vlnr: Tessa Dijkstra, trainer Harry Otter, Wessel Hut en Christy Bo (foto: RTV Drenthe; Karin Mulder)

KICKBOKSEN - Het gaat er niet bepaald zachtzining aan toe in de Muay Thai Academy van Harry Otter in Nieuw-Roden. Maar alle razernij leverde al wel heel wat titels op.

Geschreven door Karin Mulder

Wessel Hut (11) uit Leek en Christy Bo (15) en Tessa Dijkstra (15) uit Roden werden afgelopen jaar in Nordhorn alle drie wereldkampioen K-1. Dat is een combinatie van verschillende staande vechtsporten. Daarnaast doen ze ook aan Muay Thai en kickboksen.



"Het is een uniek trio. Ze zijn structureel op de training. Regelmatig zijn ze zes keer per week hier", zegt trainer Harry Otter.



'Ik kan m'n energie erin kwijt'

De pas 11-jarige Hut begon op zijn zesde al met de sport. "Ik kan m'n energie erin kwijt. Ik ben thuis heel druk, maar als ik heb getraind ben ik een stuk rustiger". De 15-jarige Christy Bo vult aan. "Ik was vroeger zelf wat onzeker en de sport heeft me sterker gemaakt."



Vechten zonder bescherming

Bo heeft de meeste titels op zak van het trio. Zij werd al twee keer wereldkampioen en één keer Europees kampioen. "Ik droom ervan om bij Enfusion te gaan vechten en daarna bij Glory", zegt Bo. Glory is de bond waar vroeger Sem Schilt uit Zuidlaren voor vocht en tegenwoordig staat Rico Verhoeven daar onder contract. "Op m'n achttiende ga ik zonder bescherming vechten. Dan gaan de beenkappen en m'n hoofdbescherming af. Ik kijk daar nu al naar uit", besluit Bo.